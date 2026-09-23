PRI denuncia revanchismo político en Comapa de Río Bravo

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 23 de septiembre de 2026

El presidente del PRI Tamaulipas, Bruno Díaz Lara, señaló que la administración de Morena ha ejercido un revanchismo político en la gestión de la Comapa de Río Bravo, lo que ha derivado en un servicio deficiente y en agua de pésima calidad para los habitantes de la ciudad fronteriza.

Acompañado por exdirigentes del partido, Díaz Lara mostró agua “chocolatosa” como ejemplo de lo que reciben las familias en sus hogares. “Es imposible permitir que esta sea el agua que tienen en Río Bravo. Esto afecta al comercio, a los negocios y a la vida diaria de la gente, que tiene que comprar garrafones para cocinar”, denunció.

El dirigente priista sostuvo que funcionarios de Morena han convertido a las comapas en “caja chica para hacer política”, dejando de lado la responsabilidad constitucional de los municipios en la prestación de servicios básicos. “Aquí vemos una violación al artículo 115 constitucional”, subrayó.

Díaz Lara aseguró que el PRI seguirá alzando la voz para exigir soluciones y recordó que antes de cualquier partido político están los ciudadanos. “Primero está la gente de Río Bravo. Urge que dejen de pensar en revanchas y empiecen a dar resultados”, enfatizó.

El líder tricolor extendió su crítica a otros municipios como Altamira, donde señaló que tras el informe del alcalde Armando Martínez, la población sigue sin agua. “¿De qué sirve tanto propagandismo si no se le da beneficios a los tamaulipecos?”, cuestionó.

También reprochó que los secretarios estatales apenas recorran los municipios después de cuatro años de gestión. “Los problemas no se conocen desde un helicóptero ni en avión privado. Hay que recorrer las carreteras y ver la inseguridad y el pésimo estado en que se encuentran”, dijo.

Finalmente, Díaz Lara acusó a la administración de Morena de utilizar sus mayorías para reprimir adversarios y censurar medios de comunicación, sin ofrecer resultados tangibles a la población. “Hoy el fracaso en prácticamente todos los temas es responsabilidad de ellos. La historia tarde o temprano los juzgará”, concluyó.

Cabe recordar que el alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, también anunció que impugnará la decisión del Congreso local y acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recuperar la administración de la Comapa, lo que ha convertido el tema en un conflicto político y legal de alto perfil en Tamaulipas