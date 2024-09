Preparado el IETAM para ver si el Congreso le ordena organizar elección de jueces estatales

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.-El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) estará listo para atender la reforma que apruebe el Congreso del Estado para organizar las elecciones de juzgadores estatales, pero aún no cuenta con la previsión presupuestal, afirmó Juan José Ramos Charre .

En entrevista, aseguró que el artículo octavo transitorio de la reforma del poder judicial establece el proceso de homologación legislativa en los Estado, dando un plazo de 180 días para que los congresos locales hagan su propia reforma estatal.

Ramos Charre afirmó que depende de los diputados locales aprobar si la reforma de juzgadores estatales será concurrente con la elección federal en junio del 2025, para lo cual el IETAM necesitará recursos extras.

Sin embargo, consideró que el proceso de homologación también pudiera decidir que las elecciones sean concurrentes con las próximas elecciones estatales que serán el primer domingo de junio del 2027.

Ramos Charre dijo que hasta el momento, al no estar establecido en la ley local, el Instituto Electoral no puede incluir en su planeación de presupuesto el costo de la elección de jueces y magistrados estatales, ya que por el momento no está oficialmente planeada.

El presidente del IETAM consideró “hay tiempo suficiente de aquí a diciembre, porque como ya se sabe el periodo para la definición de los presupuestos de los entes públicos hay tiempo para conocer inclusive si la reforma judicial establece la elección de jueces en Tamaulipas en 2025 o si es hasta el 2027”.