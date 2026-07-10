Predominan casos de desnutrición entre mujeres en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de julio.- Los casos de desnutrición registrados en Tamaulipas mantienen una mayor incidencia entre la población femenina, al concentrar 321 de los 599 diagnósticos reportados en la entidad durante las primeras 24 semanas de 2026.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal, hasta la semana epidemiológica 24, correspondiente al 14 de junio, el estado acumuló 599 casos de desnutrición en sus distintos grados de severidad.

La desnutrición leve representa el mayor número de diagnósticos en Tamaulipas, con 424 casos registrados. De ese total, 218 corresponden a mujeres y 206 a hombres, lo que la convierte en el trastorno nutricional más frecuente en la entidad.

En el nivel de desnutrición moderada, el informe federal reporta 128 casos. De ellos, 68 fueron detectados en mujeres y 60 en hombres, manteniéndose una ligera diferencia a favor de la población femenina.

Respecto a la desnutrición severa, considerada la condición de mayor riesgo, el estado contabiliza 47 casos, de los cuales 35 corresponden a mujeres y 12 a hombres.

En conjunto, las estadísticas muestran que las mujeres representan poco más de la mitad de los casos de desnutrición registrados en Tamaulipas durante el presente año, mientras que los hombres acumulan 278 diagnósticos.

El Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal concentra la información sobre estos padecimientos y permite dar seguimiento al comportamiento de los trastornos de nutrición en Tamaulipas, como parte de las acciones permanentes de vigilancia epidemiológica.