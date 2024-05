Piden a Yuriria Iturbe dejar a un lado la auto complacencia y reconocer irregularidades dentro de Morena

Por José Gregorio Aguilar

El consejero estatal de Morena, Tomás Sánchez Lara, lamentó que la presidenta de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez, minimice la inconformidad y molestia que surgió entre cientos y cientos de militantes por la designación de candidatos.

Sánchez Lara es uno de los morenistas fundadores de Morena, que tienen una trayectoria de izquierda y trabajo político, y que al igual que a otros, se les negó la oportunidad de participar, como candidatos, en este proceso electoral bajo las siglas del partido guinda.

Resultado de esa inconformidad, cuando menos trece personajes, que provienen de las bases y de movimientos sociales en Morena, pero cuyas aspiraciones, trayectoria y lucha, fueron ignorados por la dirigencia estatal, decidieron participar como candidatos no registrados

Sánchez Lara, lejos de callarse asumió una actitud congruente y ha sido uno de los primeros en criticar el amañado proceso interno y las famosas encuestas que supuestamente se utilizaron para elegir a los candidatos, porque no se puede permitir que Morena caiga en las mismas prácticas que tanto criticaron en otros partidos políticos.

Por eso hizo un llamado a la dirigente estatal Yuriria Iturbe, para que deje de ignorar la realidad, que salga de sus oficinas y que dialogue con las bases y deje la auto complacencia.

“Estamos abiertos al diálogo en todo momento sin embargo es importante hacer hincapié no solo son 8 no registrados estamos hablando que son 8 movimientos en 8 municipios distintos y ahí estuvieron otros compañeros son alrededor de 13 y eso significa es sintomático de que algo no está haciéndose bien dentro de la dirigencia del partido yo los conminaría a ellos a que miren hacia adentro y no solo lo que quieran ver, que pregunten a las bases y que no se estén auto complaciendo porque la realidad es totalmente distinta a la que estamos viviendo afuera todos los militantes”

Cuestionado sobre si no teme consecuencias por, en su calidad de consejero, levantar la voz y señalar públicamente las irregulares que su partido está cometiendo pero también por decidir competir bajo la figura de candidato no registrado y apoyar a otros en sus aspiraciones, respondió:

“No para nada, porque al final de cuentas es una autodeterminación, en ningún momento estoy renunciando al partido, hay personajes que han apoyado este tipo de candidaturas dentro del partido entonces no ha habido ninguna sanción contra ellos entonces no tendría que haber ninguna sanción hacia mí”.