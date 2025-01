Piden a gobierno simulador de Gattás, ponerse a trabajar.

Por José Gregorio Aguilar

El municipio de Victoria es un claro ejemplo de cómo la inercia y el incumplimiento de promesas de campaña pueden afectar negativamente a la comunidad afirmó el regidor del Partido Acción Nacional, Alfredo Vanzinni Aguiñaga.

“No podemos hacernos de la vista gorda ante las demandas, quejas de los victorenses, no podemos esperar más, pero eso de andar en la calle prometiendo en campaña y luego no cumplir pues no es negocio para nadie; entonces es a lo que invito a las autoridades que están gobernando, a cumplir con sus promesas”, dijo en entrevista para Ort Noticias,

Subrayó que la falta de servicios públicos básicos, como calles en buen estado e iluminación adecuada es un problema constante que sigue generando reclamos y quejas diarias por parte de los victorenses hacia el gobierno que preside Lalo Gattás.

“Me gustaría decir que en estas fechas navideñas que acabamos de pasar Santa Clos nos trajo como regalo calles sin baches, alumbradas, fugas de agua reparadas, drenajes colapsados o alcantarillas donde brotan las aguas negras ya reparadas pero no es así, los servicios públicos no se van a mejorar de la noche a la mañana ni por magia y tenemos que seguir empujando desde el Cabildo para presionar a quienes tienen en sus manos”.

Y es que Eduardo Gattás Báez, ha sido criticado no solo por su falta de acción sino que incluso se le acusa de ser un «alcalde simulador» que no trabaja en beneficio de la comunidad, tal como así quedó demostrado durante los tres primeros años de su primer período al frente del municipio de Victoria.

“Estoy de acuerdo con la molestia de la ciudadanía por ejemplo los vecinos del eje vial carrera hacia Berriozábal hay un rio de aguas negras al aire libre, son cosas lamentables, meses y meses viviendo así y me siguen buscando para que los apoye en este reclamo. La gente está molesta por los daños en sus vehículos a causa de baches, los niños que tienen que caminar para ir a la escuela caminan por calles encharcadas, calles oscuras, etc, falta mucho por hacer”.

Además, como es del dominio público, la capital del Estado, no solamente recibe recursos extras por el Fondo de Capitalidad y por los ingresos del programa de regularización vehicular, sino que ha sido fuertemente apoyado por la administración estatal de manera que muchas obras que Gattás presume, en realidad las realizó el estado y/o la federación.

Frente a esta crítica situación, el regidor de Acción Nacional dijo que es importante que el gobierno local sea más transparente y y que rinda cuentas a sus ciudadanos, que ya no simule, porque la falta de servicios públicos y la inercia gubernamental municipal están ocasionando consecuencias negativas en la calidad de vida de los residentes; también opinó que es hora de que los líderes políticos y demás regidores de Victoria, se involucren más, opinen y tomen medidas concretas para exigir a Gattás que aborde estos problemas para que se pueda mejorar la vida de los ciudadanos.

“Falta mucho, necesitamos ya más información y mayor transparencia, que salgan a decir las cosas como son, lo que mas daño hace y más molesta a las persona es la simulación, cuando los gobernantes hace como que hace o dice que hace pero en realidad no hace nada: la demagogia es lo que más daña”.