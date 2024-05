Pide sindicato a Kemet mantener las medidas de Seguridad y salud de sus trabajadores

Por José Gregorio Aguilar

Ante la fuerte ola de calor que afecta Victoria y a todo el Estado, cuyas temperaturas han alcanzado los 47 grados centígrados, el sindicato de la kemet hizo un llamado a los gerentes de esta maquiladora para que no incumplan con su responsabilidad de preservar la seguridad y la salud de los obreros.

Dolores Zúñiga Vázquez, aún secretaria general del gremio, argumentó que este llamado lo hace porque hace dos años, cuando también se registraban altas temperaturas en la ciudad, a ciertas horas se apagaban los aires acondicionados en kemet y los obreros se sentían como si estuvieran en un horno.

En ese entonces el sindicato protestó debido a que los trabajadores exigían, como es su derecho, mejores condiciones laborales, por lo que, y aunque en este año, cuando la situación climatológica está peor que en el 2022, los empleados no se han quejado, la dirigente sindical sí consideró muy oportuno exhortar a los directivos de kemet a mantener condiciones dignas y confortables para todos los obreros.

“Mira la verdad hasta ahorita no se han quejado del calor o de que les apaguen los aires acondicionados, yo no he podido ir a la planta porque me quebré un tobillo, pero tengo contacto con ellos a través de los grupos de WhatsApp”.

Dolores Zúñiga recordó que en otras entidades hay obreros que trabajan en condiciones infrahumanas, y que durante la temporada del calor ha habido gente que se ha desmayado durante las agotadoras jornadas de trabajo debido a que los patrones apagan el sistema de climatización.

Cabe también recordar que la reconocida abogada laborista Susana Prieto, y diputada federal sin partido, también denunció que, para ahorrar dinero, los patrones de maquiladoras del norte del país, apagan el aire acondicionado, además de que tampoco les proporcionan agua para beber, exponiéndolos a sufrir deshidratación o a otros padecimientos asociados al calor.