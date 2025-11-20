Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 20 de noviembre.-El diputado local Víctor García Fuentes, presidente de la Comisión de Salud del Congreso de Tamaulipas, destacó la importancia del dictamen sobre prevención del embarazo en adolescentes, para no dejar solas a las jóvenes en ese proceso.

Explicó que el documento solicita a la Secretaría de Educación del Estado fortalecer las campañas dirigidas a jóvenes para brindar información clara y oportuna.

Señaló que madres y padres de familia deben participar activamente en estas acciones, al considerarlos piezas clave en la formación y protección de las y los adolescentes.

Afirmó que la prevención es responsabilidad de todos: familia, escuela y Estado, y que solo con un entorno involucrado se pueden generar cambios reales.

El legislador sostuvo que la intención es enviar un mensaje contundente sobre la importancia del futuro de las adolescentes y la necesidad de evitar que la falta de orientación limite sus oportunidades.

Indicó que estos dictámenes buscan garantizar condiciones de desarrollo pleno y digno para cada persona en Tamaulipas.

Subrayó que es indispensable asegurar una educación libre de discriminación y reconocer la salud mental como un derecho que debe ser protegido.

Agregó que la juventud debe sentirse acompañada en su proyecto de vida, por lo que el Congreso trabaja en iniciativas que refuercen ese propósito.