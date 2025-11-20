Podría el Ejecutivo perfilar a mujer como Fiscal de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 20 de noviembre.-Podría ser mujer la próxima persona titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, afirmó el diputado local Humberto Prieto Herrera, al destacar que el proceso avanza con equilibrio entre aspirantes de ambos géneros.

Prieto informó que hasta el momento suman 14 registros para ocupar la titularidad de la fiscalía, aunque evitó mencionar nombres “por respeto”, con el fin de no influir en el proceso ni generar percepciones de favoritismo.

Explicó que el Congreso del Estado enviará dos ternas al gobernador Américo Villarreal Anaya: una integrada por mujeres y otra por hombres, cumpliendo así con un esquema que garantice inclusión y transparencia.

Detalló que el gobernador puede regresar las ternas al Congreso, ya sea para que se realice una nueva valoración o para que se conforme incluso una terna combinada, integrada por mujeres y hombres.

El diputado subrayó que los legisladores serán responsables de revisar los requisitos y perfiles de las personas registradas, ejercicio que iniciará formalmente una vez que concluya la etapa de recepción de documentos.

Aclaró que, aunque existe la duda pública sobre quién define si el próximo fiscal será hombre o mujer, la decisión final recae entre las facultades del Congreso y del Ejecutivo, según el desarrollo del procedimiento.

Prieto Herrera aseguró que, independientemente del resultado, el proceso se conducirá con imparcialidad y reiteró que sí habrá una terna de mujeres y otra de hombres, garantizando que ambos grupos tengan representación en la etapa final.