No voy a dejar solos a los maestros: Arnulfo.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.;

Por José Gregorio Aguilar

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) está trabajando arduamente en la negociación salarial y, aunque no puede adelantar detalles sobre el aumento al salario que recibirán los maestros, está dando seguimiento al pliego petitorio cuya respuesta se dará el 15 de mayo.

“Vamos a esperar los tiempos, lo que estamos entregando ya es el pliego petitorio de la vida salarial y eso se va a tardar días porque se va a entrega al secretario de Educación Mario Delgado y ya después en conjunto se lo entregamos a nuestra presidenta, pero no hay un tope ni una conclusión todavía”,

Pero además, el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, aclaró que el sindicato también está trabajando en otro frente: defendiendo los derechos de los maestros ante la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y garantizó que no dejará solos a los maestros en esta problemática.

De acuerdo a sus declaraciones, la reforma a la Ley del ISSSTE es una de las demandas más urgentes del sindicato, y celebró que el Gobierno Federal haya atendido esta demanda.

En este orden de ideas, refirió que el líder nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas también tiene estructurados planteamientos para dignificar la pensión de los jubilados, y que se formará una comisión conjunta con representantes del Gobierno Federal para analizar y mejorar las pensiones.

Por último, Arnulfo Rodríguez reafirmó que en Tamaulipas, la Sección 30 del SNTE no dejará solos a los maestros y que seguirá defendiendo sus derechos ante cualquier reforma.

“Lo que más nos importa ahorita es la tranquilidad del país, lo que pasa es que, bueno, la gente tiene la libertad, ya ves lo que nos dicen y lo que tú quieras pero yo no voy a claudicar, yo no voy a dejar a mis compañeros, entonces de hecho hay de todo como en botica pero todo gira y a mi me está viendo mi conducta Dios y mis compañeros y de hecho yo soy de ayer, así que ni modo, todo da vueltas y mañana será otro día”.