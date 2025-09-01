Enrique Jonguitud



Ciudad Victoria. 1 de septiembre.- La capital de Tamaulipas enfrenta un panorama complicado tras el periodo vacacional de verano, que dejó como saldo una baja en ventas y el cierre de varios negocios, algunos de forma definitiva y otros de manera temporal.

Los principales afectados fueron los restaurantes, un sector que no logró sostenerse ante la disminución de clientes durante la temporada, según reportes de empresarios locales. La falta de flujo económico en zonas clave como el centro de la ciudad y las plazas comerciales fue determinante para su cierre.

Uno de los factores que más afectó a los establecimientos gastronómicos fue el alto costo de las rentas, especialmente en las áreas comerciales más concurridas. En muchos casos, los propietarios no pudieron seguir cubriendo los pagos mensuales ante la drástica caída de sus ingresos.

A esta problemática se sumó el incremento sostenido en los precios de los insumos alimenticios, lo cual encareció significativamente los costos de operación para los restauranteros, sin posibilidad de transferir ese aumento al consumidor sin perder aún más clientela.

Además, el sector ha tenido que lidiar con el alza en las tarifas de servicios básicos como la energía eléctrica y el agua potable. Este incremento representa un fuerte golpe para los negocios, especialmente aquellos que requieren refrigeración continua o uso intensivo de equipos eléctricos.

Otro elemento que ha presionado las finanzas de estos comercios es el aumento en el salario mínimo y las obligaciones laborales.

Si bien se reconoce la necesidad de mejores condiciones para los trabajadores, los propietarios de pequeños negocios aseguran no contar con márgenes suficientes para sostener la nómina.

La combinación de estos factores ha generado un efecto dominó en la economía local, reduciendo la oferta de servicios y afectando también a proveedores, empleados y consumidores.

El cierre de restaurantes, además, deja vacíos importantes en zonas tradicionalmente comerciales.

Ante este panorama, empresarios y cámaras locales han comenzado a solicitar apoyos fiscales o programas de reactivación económica al gobierno estatal y municipal, con el objetivo de frenar más cierres y evitar una mayor afectación a la economía de Ciudad Victoria.