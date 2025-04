Migración y falta de vacunación, factores por los que se ha incrementado la tosferina

Por José Gregorio Aguilar

La migración y la falta de vacunación son dos factores que podrían haber originado un incremento de casos de tosferina en Tamaulipas, reveló Vicente Joel Hernández Navarro.

El secretario de Salud dijo que aunque no se puede hablar de erradicación, pero es un hecho que la vacunación es la mejor forma de prevenir la tosferina por lo cual en las próximas semanas se intensificará la aplicación de esta vacuna en todo el Estado.

«Si se ha estado trabajando en vacunación y viene ahora más intensiva con la idea de…no podemos hablar de erradicación pero sí tenemos que mencionar que se ha incrementado este año lo cual puede ser, por una parte, a la circunstancia de la migración y por otra, la falta de vacunación».

La Secretaría de Salud registra en este año diez casos de esta enfermedad y dos presuntos fallecimientos los cuales hasta ahora no han sido dictaminados por las autoridades en la ciudad de México.

«Hay diez casos de tosferina, cinco en Reynosa de los cuales nos reportaron dos muertes y tengo una el 20 de marzo que no ha sido confirmada porque en el acta de defunción decía que era por neumonía y tienes que descartarla pero era positiva a tosferina pero mientras no se dictamen en la CDMX no podemos considerarla. Y esta última me parece fue el 1 de abril reportada también pero está por ser dictaminada».

La tosferina es una infección bacteriana altamente contagiosa que puede afectar a cualquier edad pero los niños pequeños y los lactantes son los más vulnerables a complicaciones graves de ahí la importancia de que las madres lleven a sus hijos a qué les apliquen la dosis correspondiente.