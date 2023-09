Marcelo Ebrard perdió imagen y credibilidad: PRD

Por José Gregorio Aguilar

En opinión del ex dirigente del PRD en Tamaulipas, Jorge Mario Sosa Phol, el ex canciller Marcelo Ebrard no solo perdió credibilidad e imagen sino que después de perder ante Claudia Sheinbaum es considerado un cartucho quemado.

“El caso de Marcelo Ebrard es simple y sencillo, no ganó y ahora busca impugnar un proceso interno que ya estaba cantado a favor de Claudia…después de perder como que no es lo mismo, es como agarrar un cartucho quemado”.

Consideró que el ex canciller es el que más perdió en la contienda interna de Morena. Dijo que con esta derrota y ahora con su impugnación ante instancias interna de Morena, demerita su persona, porque ya quedó fuera, perdió no nada más credibilidad, perdió imagen.

“Así lo vemos y realmente creo que el sí perdió un poquito la visión porque ahí tenían declarado posiciones, la coordinación del senado y otras posiciones a su grupo hubiera sido bastante bien, creo que él está pensando nomás en su persona que en el grupo de que lo apoyó y lo impulsó”.

El ex diputado local del Partido de la Revolución Democrática, recordó cuando coordinó la precampaña presidencial de Ebrard en Tamaulipas, donde incluso contendía con el ahora presidente López Obrador, cuando ambos formaban parte del PRD.

“Yo me acuerdo porque conviví con él, él era del PRD y fue precandidato nuestro del grupo para la Presidencia de la República que compitió con López Obrador, solamente que esa campaña no se hizo en el país porque fue cuando sucedió lo de Guerrero, lo de los normalistas de Ayotzinapa, entonces no se hizo ese proceso, yo era el delegado, el representante de él en Tamaulipas y ya no se hizo el trabajo, en ese momento también se molestó, pero creo que su naturaleza es esa”.

Sosa Phol, expuso que es ilógico, para mí, que ahora interponga ante la Comisión de Honor y Justicia del CEN de Morena la nulidad y reposición del proceso interno, “al haber aceptado esa pérdida y después de estar de Secretario de Relaciones Exteriores, pues y entrar en un proceso que ya estaba cantado, López Obrador estaba apoyando a Claudia el que no lo vio o percibió estaba ciego o sordo, entonces creo que el perdió la posibilidad real de poner otros puntos reales en la mesa y sus aspiraciones personales de antemano, no al final”.