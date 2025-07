Lucran con la sed de la gente en Tula

Por Alberto de la Fuente.

Tula, Tam.-Un antiguo estilo de manipular el presupuesto para sacar «raja», es decir que quede dinero para sus bolsillos está poniendo en práctica el Secretario de Obras Públicas del Municipio, Eleazar Fortuna, aprovechando la necesidad de agua en las diferentes comunidades ejidales.

El titular de Obras Públicas, un sujeto de triste memoria y que en las administraciones priístas lucro con todos los programas de apoyo al campo, desgraciadamente, solo algunos fueron a dar a los beneficiarios, según el testimonio de varios comuneros.

Tula, «Pueblo Mágico», así como todo el Altiplano Tamaulipeco, siempre ha sido un rico «Fulón de Oro», para los gambusinos hídricos, pues su tradicional sequía es aprovechada por vivales y hasta por sus gobiernantes para medrar con el presupuesto, son importar la calamidad ansestral de sus habitantes por la falta de agua.

Tal es el caso del Ejido Lázaro Cárdenas, en donde se perforó un pozo, aunque dicen y aseguran que con permiso de CONSGUA y la Secretaria de Recursos Hidraulicos para el Desarrollo Social, de reciente creación, pero con los mismos fines, -regular y buscar solución a los problemas de la falta de agua-, lo malo fue no avisaron al ejido, su gente, su comidariado y los trabajos se hicieron de noche, sin ningún acuerdo con la comunidad.

Los ejidatarios están molestos, ya no tanto porque no les avisaron, sino porque se evaporó la esperanza de tener agua, pues después de perforar una gran cantidad de metros, no se encontró el preciado líquido.

Y como no, «Si no avisaron, menos iban a tener los estudios hidrologicos y de suelo, vaya, ni un buscador con sus varitas ocuparon, y pueque, ni los permisos para perforar, por eso los trabajos los hicieron de noche», manifestaron algunos de los ejidatarios desilusionados por el engaño.

Salustrio Gonzalez, comisariado Ejidal, está molesto y asegura que buscará entrevistarse con el alcalde, René Lara Cisneros, para darle a conocer está presunta «transa» de su consentido colaborador, pues si se trabajo bajo las sombras de la noche, se presume que algo ocultaban.

Lo malo de este asunto es que tampoco sacaron agua, pero los trabajos se cobraron, una manera de lucrar con el dinero del pueblo y las esperanzas y ansestral sed de sus habitantes.

En fin esperemos que también el flamante Secretario de Recursos Hidraulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, intervenga para meter en cintura a tanto «bribon» en este municipio, que capitanea René Lara, su alcalde por enésima vez, pues perforar pozos sin permiso está penado y más si fue para lucrar con el presupuesto, por eso exigen una investigación.