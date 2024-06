Llama INE no saturar las casillas especiales de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

El vocal ejecutivo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Ruiz Castellot, pidió a los tamaulipecos no saturar las casillas especiales y dar preferencia a quienes se encuentren de viaje, y de esta manera evitar problemas que se dan cada elección alrededor de esas mesas de votación.

El funcionario dijo que, con 27 casillas especiales, se tendrán 27 mil boletas (mil en cada casilla) para quienes estén lejos de su domicilio puedan emitir su voto.

Ruiz Castellot dijo que para evitar aglomeraciones y reclamos después de que se acaban las boletas, se recomienda que, si no se está muy lejos de su sección electoral, no hagan fila en la casilla especial y se trasladen a votar en su sección electoral correspondiente.

“Y si están fuera de su sección, pero están en posibilidades de regresar a votar en su sección háganlo, porque también a veces se complica en las casillas especiales porque hay gente que tiene tiempo, contemplando que la votación empieza a las ocho y media o nueve hasta las 6 de la tarde y a lo mejor si está fuera de la sección de su zona tal vez tiene la oportunidad de regresar y votar sin mayor problema”, refirió.

El titular del Consejo local del INE subrayó el llamado para que “no saturen las casillas especiales de manera innecesaria, pues que sean de otros estados o zonas lejanas donde si es necesario porque no van a poder votar, háganlo temprano porque solo hay mil boletas y no tenemos boletas almacenadas ni adicionales y se acaban no hay manera de votar en las casillas”.

Ruiz Castellot dijo que habrá casillas especiales en centrales camioneras, escuelas céntricas y parques en los municipios de Miguel Alemán; Nuevo Laredo; Matamoros; Reynosa; Río Bravo; San Fernando; Soto La marina; Victoria; El Mante; Tampico, Madero, Altamira; Aldama; Tula; Valle Hermoso y Xicoténcatl.

Añadió que “la mayoría estarán donde han estado en procesos electorales anteriores de hecho prácticamente son las mismas casillas en los mismos lugares, son mis boletas por cada casilla no hay más, pedimos que sean puntuales”.