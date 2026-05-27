Ley de intervención extranjera no tiene dedicatoria a USA: CCR

Por: José Medina

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— El legislador federal Carlos Canturosas Villarreal, puntualizó, que en el caso de la Reforma al artículo 41 para evitar la intervención extranjera, no es una iniciativa de Ley para el vecino país del norte.

Explicó que no se espera alguna reacción del gobierno de Donald Trump por la reforma de no intervención extranjera, porque no es una iniciativa presentada con estricto señalamiento o dedicatoria a algún gobierno, y eso es lo importante para señalar, porque algunos medios de comunicación, especulan o conjeturan al respecto.

«Yo te puedo asegurar que es una cuestión que está Legislada en muchas legislaciones del mundo, que no se permita la intervención extranjera en las elecciones, y no tiene una dedicatoria especial.

En otro orden de ideas, informó sobre el trabajo legislativo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con la presentación de 19 iniciativas, y 20 exhortos y cerca de 40 acciones Legislativas, respondió que una de las más importantes sobre el contexto que vive el país es plasmar en la Constitución el derecho a no desaparecer y ser buscado.

«Si hemos elevado los diputados locales a rango constitucional el tema de los vapeadores, porque no elevar el derecho a no desaparecer y ser buscado, para que las familias y las víctimas, tengan ese derecho y prerrogativa de que nunca te dejen de buscar y tengan garantías como víctimas.

Han prosperado dos o tres iniciativas y varios puntos de acuerdo»