La estación del Tren, el puente del 12 Bulevard, el rio san Marcos, lugares con manifestaciones paranormales: Investigador.

Por José Gregorio Aguilar

*.-Hay que temer a los vivos y no a los muertos.

Cuando visitó el panteón del 0 Morelos fue testigo de una manifestación paranormal al escuchar que del interior de un enorme mausoleo alguien golpeó con su puño la pared, como cuando tocan una puerta; en otra ocasión escuchó como si alguien corriera también dentro de esa ruinosa edificación y en una tercera vez escuchó risas que nunca se supo de donde provenían.

Es así como Adrián Chávez, quien decidió incursionar en la investigación del fenómeno paranormal desde que estudiaba el bachillerato, no se queda con lo que le cuentan, sino que en lo posible acude al lugar donde supuestamente hay actividad paranormal, recoge testimonios y luego presenta la verdad de los hechos.

“Hace 15 años estudiaba bachillerato, una noche mi madre del patio me llama y me señala luces en el cielo al final es un ovnis o fani a partir de esa vez empiezo a creer en este tema antes me parecía falso. El concepto de paranormal si vamos a la etimología de la palabra significa para más allá de lo normal. Es un fenómeno normal tal vez no común pero en la naturaleza de ese fenómeno si es normal yo lo llamaría fenómeno anómalo”.

Autor de la página “Relatos del Entrecalles”, un novedoso proyecto que no se limita solamente a publicar historias extranormales, sino que realiza eventos con el fin de dar a conocer sus experiencias e investigaciones y también escuchar testimonios de sus seguidores y de la gente que acude a esas actividades. En este mes de octubre sus seguidores pudieron disfrutar de una noche de relatos de terror en el Parque la Loma y del recorrido del terror por la avenida 17.

“Mira la metodología que utilizamos tiene ciencia también no es nadamás investigar por investigar escribir por escribir, nosotros recopilamos salimos a la calle a caminar 8 u 11 kilómetros diarios desde paseo Méndez hasta central desde la presita hasta la UAT es pesado y así como suena literal vamos preguntar a las personas si conocen historias paranormales la mayoría de las veces no nos quieren decir, hemos comprobado que sí tienen muchas historias y experiencias pero por alguna razón no nos quieren contar ya cuando empiezas a sensibilizarlos y a platicar ya te sueltan todas las historias”.

Adrián asegura que ciudad Victoria guarda un sinfín de historias paranormales que ocurren no solo en antiguas construcciones como las que se encuentran a lo largo de la Avenida 17, sino también en emblemáticos espacios públicos como el parque Paseo Méndez o en los alrededores de la antigua estación del Tren.

Cuando sale a campo a investigar, afirma que frecuentemente la gente que contacta se niega a hablar del tema aún y cuando haya sido protagonista de alguna experiencia más allá de lo normal, sin embargo, pacientemente, Adrián logra convencer a sus temerosos interlocutores de que narren sus experiencias

Y esa es una de las razones por las cuales este joven ha tomado el tema con seriedad para abordarlo de manera filosófica, tratando de descubrir la verdad de esos hechos, de donde surgieron o si realmente son mitos o inventos que nacen de la imaginación de las personas.

Con el paso del tiempo, se convirtió en un observador psíquico libre de miedos y supersticiones y ha sido testigo de hechos sobrenaturales los cuales contempla bajo un punto de vista estrictamente científico, siempre con respeto, siempre cauto ante lo inexplicable como cuando visitó el panteón del 0 Morelos.

“Sí he sido testigo de manifestaciones en el panteón, tres veces en el mismo lugar la primera se escuchó como golpeaban con un puño de adentro de un mausoleo la segunda vez que fuimos percibo que hay una persona como corriendo por dentro pero no se veía nada y ese mismo día en el directo que hicimos las personas que nos veían nos dijeron que vieron sombras que se movían extraño y la tercera vez que fui a grabar se escucharon risas en el directo que hicimos, ya he vivido estos fenómenos”.

Abierto siempre a escuchar relatos misteriosos procurando que los prejuicios o las impresiones subjetivas no influyan en su mente Adrián tiene identificados los lugares donde se dice se han visto apariciones fantasmales o donde las leyendas cobran vida según él mismo lo ha presenciado o escuchado de primera mano como son la estación del tren, el puente del 12 Bulevard sobre el rio San Marcos, entre otras.

“Victoria , como todas las ciudades, comunidades tiene su historia, su trasfondo, contexto y lo que el da el color o folklore lo primero que piensas cuando hablas de paranormal, anómalo, es en la casona o en el panteón y les seres sincero son lugares donde menos hay actividad; el lugar que más me ha sorprendido es en la colonia altas cumbres donde se aparece una mujer de blanco es de las entrevistas mas increíbles de testimonios de personas mujer de blanco se aparece en las noches parecida a lo que conocemos como la llorona, en la antigua estación del tren nos han informado sobre una especie de figura que no se alcanza a ver pero si se percibe el movimiento también entonces victoria está lleno de muchas historias, cerca del rio san Marcos, avistamientos de la llorona según testimonios”.

Es así como ha escuchado historias escalofriantes sobre espíritus que quedan retenidos en el mundo material y pasan de esta vida a la otra por tiempo ilimitado, o el grito de la llorona en el puente del 12 Bulevard que también es conocido por los cuerpos que cuelgan a lo alto de los árboles y la mujer de blanco que lava a las orillas del río.

“Salimos a las calles, entrevistamos a las personas, si nos permiten tomamos audio y video, posterior a eso cuando identificamos un caso vamos a ese lugar tomamos evidencia, fotos, videos del lugar entrevistamos a otras personas para poder hacer un análisis de sus declaraciones del testimonio, por ejemplo si hablan de que vieron a una criatura pequeña brincando por los techos con cierta descripción por ejemplo, una criatura café con espinas, vamos al edifico del lado y nos dice que también una criatura café y con espinas y aquí ya un patrón y esos patrones nos permiten sustentar la información que recabamos”.

Pese a ese acercamiento con lo paranormal, lo sobre natural o anómalo, el investigador reafirma que no hay que temerle a los muertos, sino a los vivos, porque son éstos los que sí pueden hacer daño.

“Creo que en todos los eventos a donde voy por ahí no hay que temerle a los vivos que a los muertos, nuestro tema lo tratamos con respeto, los lugares donde vamos siempre con respeto hacia vivos y hacia muertos. Un muerto que te puede hacer aparte de asustar, pero más allá de eso que,.. en cambio los vivos ya hemos tenido malas experiencias nos han llegado hasta a seguir con malas intenciones no diré lugar por seguridad pero sí hemos tenido malas experiencias, en otra ubicación de la ciudad cuando fuimos a hacer entrevista las personas también nos casi nos intimidaban, entonces hemos ido a muchos lugares y los muertos con respeto no nos han hecho nada pero los vivos sí son agresivos y es algo que repito siempre en las sesiones”.

Con el objetivo de conocer más del tema y enriquecer sus conocimientos, viajó a un ejido denominado la Petaca en Linares Nuevo León la cual ha sido una de las experiencias más fascinantes que ha vivido. Sin embargo, Adrián se muestra cauto al hablar de ese viaje, asegura que no puede revelar mucha información sobre ese lugar conocido por la existencia de brujas, pero brevemente comparte un poco de lo que significó para él ese místico viaje.

“Si visité la petaca en Linares, si ustedes buscan el corrido de la cuerva de la Petaca conocerán mucho mejor la historia, es un lugar espiritual, mágico porque es un lugar donde habitaban brujas y acaba de morir la última bruja pero por ahí tengo mis dudas hay personas que pertenecen a este grupo pero por miedo supongo no se atreven a decir que pertenecen a ese grupo”.

Y agregó: “las personas ahí son más abiertas al tema supongo por la misma cultura me tocó visitar a una curandera así se hace llamar también por respeto a la persona no menciono nombre ni dirección ni nada prácticamente me metí al monte por una vereda y llego con ella y me explica con respecto a la espiritualidad un tema del que no conocía bien en ese entonces eso fue hace 4 meses en ese proyecto voy aprendiendo mucho”.

Pese a esas vicisitudes, Adrián Chávez se siente satisfecho de haber visitado ese lugar del que partió no sin antes escuchar un valioso consejo que le dio la curandera con la que conversó para que no sea víctima de las malas vibras y de las energías negativas que pudieran poblar algún lugar al que acuda para hacer sus investigaciones paranormales.

“Me menciono usar siempre el rosario es la manera que estaré protegido, ese rosario lo llevo a todas partes está bendecido con agua bendita es la forma de repeler todo aquello con malas vibras malas intenciones y emociones, y al curandera me menciono también que el rosario es sabio, o sea que se va a reventar romper cuando llegue a un lugar muy cargado de malas energías en ese momento tendría que retirarme porque es algo muy fuerte hasta ahora no me ha pasado. Todo bien”.

A manera de resumen, el joven investigador concluye esta charla subrayando que el fenómeno paranormal anómalo no solo son los muertos, es un espectro enorme que incluye objetos voladores no identificados, demonología, espiritualidad, magia y fantasmas principalmente.

“Son muchos tipos de fenómenos y tratamos de encontrar la verdad, creemos que tiene una razón un porque y tratamos de averiguar pero en el camino tratamos de entretener de contar esas historias que llaman mucho la atención entonces es entretener pero entregar la verdad de ese tema del que poco se habla, casi es un tabú”.