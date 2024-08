La diputada Alejandra Cárdenas no contenderá por la dirigencia del PRI de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

La diputada local Alejandra Cárdenas Castillejos afirmó que no está interesada en contender por la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con lo que atajó las voces que la colocaban como la próxima líder del tricolor en Tamaulipas

En entrevista, la legisladora de Ciudad Victoria aseguró que no está entre sus planes buscar la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI, que en las próximas fechas podría vivir un proceso de renovación.

Al descartarse para el cargo dijo que está concentrada en las funciones de su cargo como legisladora que finalizará el 30 de septiembre, “por el momento me interesa terminar mi encomienda como diputada local”.

Cárdenas Castillejos fue enfática al señalar frontalmente que aspirar a la dirigencia priista no está en sus planes “no, no me interesa», dijo.

Actualmente encabeza al PRI la próxima diputada local Mercedes del Carmen Guillén Vicente y se espera que el partido estatal se renueve, por lo que, entre otros, se menciona al ex candidato a Senador, Arturo Núñez Ruiz, como uno de los interesados con más posibilidades de ir por la presidencia priista en Tamaulipas.