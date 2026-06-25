La delegación local de Cruz Roja Mexicana presentó este día a los integrantes de su nuevo Consejo Directivo

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. —

La delegación local de Cruz Roja Mexicana presentó este día a los integrantes de su nuevo Consejo Directivo, quienes a partir de esta semana asumen la responsabilidad de dirigir y administrar las operaciones de la institución en la capital del estado.

Fue Francisco Arellano Conde, quien encabeza este nuevo periodo como presidente del Consejo, quien informó; “A partir de hoy asumimos el compromiso de velar por esta honorable institución. Ya hemos firmado el acta de recepción ante la Sede Nacional, asumiendo la responsabilidad de todos los bienes y la operación en la delegación Victoria”.

Arellano Conde destacó que el nuevo cuerpo directivo se complementa con destacados perfiles de la comunidad, quienes fungirán como consejeros.

El Presidente entrante adelantó que en los próximos días se llevará a cabo el protocolo oficial de toma de protesta. Para dicho evento, se iniciarán las gestiones correspondientes para contar con la presencia de la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, a quien se le extenderá la invitación para ser la presidenta honoraria de la institución en esta ciudad.

Tras asumir formalmente la presidencia del Consejo Directivo Local, Arellano Conde calificó como «titánica» la labor de esta primera semana al frente de la Cruz Roja Victoria, revelando que la institución atraviesa un proceso de reconstrucción profunda que incluye desde reparaciones básicas hasta la recuperación de su flota vehicular.

En el marco del 167 aniversario del socorrismo a nivel mundial, Arellano Conde lanzó un llamado de unidad y reconciliación a la sociedad civil victorense: “Si hay una imagen negativa en el tejido social, yo les pido disculpas. Estoy aquí para servir a la Cruz Roja y a la comunidad, pero necesito que la sociedad coopere con nosotros”, expresó.

Con el objetivo de transformar la delegación en un centro de salud integral, el nuevo presidente anunció que se incrementarán los servicios básicos de medicina. Se proyecta contar con especialistas en pediatría y odontología, además de médicos generales y servicio de rayos X.

“Vamos a ir despacio. Este viernes comenzamos a organizar el cuerpo médico y a gestionar apoyos para medicamentos”, detalló, subrayando que la prioridad inmediata es recuperar la operatividad total.

Para dar visibilidad a la reactivación de la benemérita institución, se anunció que el próximo sábado (tentativamente entre las 5:00 y 6:00 p.m.) se realizará un «gallo» o caravana con las ambulancias disponibles. El recorrido iniciará en el libramiento, pasará por la calle Juárez, rodeará la Plaza Hidalgo y culminará frente al Palacio de Gobierno.

“Queremos que el gobierno y la ciudadanía se enteren de que ya estamos activos”, señaló Arellano, reconociendo que actualmente algunas unidades requieren mantenimiento básico, como baterías, para volver al servicio.

Un detalle que destacó durante el inicio de esta gestión fue la participación de «Bruno», un perro de rescate que ya tuvo su primera intervención oficial ayer en un accidente reportado en la zona del acueducto.

Cabe señalar que aunque el incidente lamentablemente resultó en una fatalidad, la movilización de la unidad de rescate y el apoyo del canino marcaron el regreso de las operaciones de emergencia de la delegación. Bruno se encuentra bajo el cuidado de una socorrista y representa el nuevo espíritu de servicio que busca proyectar la Cruz Roja en esta nueva etapa.