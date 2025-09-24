Inician en Tamaulipas asambleas informativas para registro de apoyos educativos federales

Por: José Medina

El registro para Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro estará disponible a partir del uno de octubre

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en Tamaulipas, anunció la realización de asambleas informativas, con el propósito de orientar a estudiantes y padres de familia sobre los requisitos y procedimientos para acceder a los programas Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

De acuerdo con la información oficial, las asambleas se llevarán a cabo del 21 al 30 de septiembre de 2025, periodo en el que los interesados podrán acudir a puntos estratégicos en escuelas e instituciones educativas.

Informó la coordinadora estatal Nadia Lizbeth Ochoa Becerra, que la intención es brindar acompañamiento directo a quienes buscan incorporarse a estos apoyos económicos que representan una oportunidad vital para la continuidad académica de miles de jóvenes.

Durante las asambleas informativas, personal de la SEP y de Becas para el Bienestar ofrecerá una guía detallada sobre:

Requisitos de inscripción para cada nivel educativo.

Documentación necesaria para el registro.

Fechas clave de registro y entrega de tarjetas bancarias.

Respuesta a dudas frecuentes de estudiantes y familias.

Con este mecanismo, las autoridades educativas buscan acercar la información de manera clara y accesible, evitando confusiones y asegurando que los beneficiarios realicen correctamente su registro en las plataformas oficiales.

Fechas clave del proceso

Tras las asambleas, el registro oficial para ambas becas se abrirá del 1 al 15 de octubre de 2025. Posteriormente, la entrega de tarjetas bancarias se llevará a cabo entre el 18 de noviembre y el 19 de diciembre de 2025, con lo que los beneficiarios podrán recibir sus apoyos antes de que concluya el año.