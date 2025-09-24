Fue un hecho aislado… Asesinato a tiros de ex alcalde

Por: José Medina

Ciudad Victoria.-

El Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas Carlos Arturo Pancardo Escudero consideró que el asesinato del exalcalde panista Jorge Eleazar Galván García quien gobernó Burgos Tamaulipas durante el 2018 al 2024 fue un hecho aislado, y la seguridad se va a reforzar en la zona, descartando algún foco rojo en el Valle de San Fernando, tras ser ultimado el expresidente municipal con varios tiros en la cabeza.

Señaló que la Guardia Estatal fue el primer respondiente y se recibió una llamada al 911, informando sobre el cuerpo ya ensangrentado y sin signos vitales en el Ejido La Colmena.

En días pasados no se había tenido el reporte de hechos delictivos ni enfrentamientos en la zona de San Fernando, Méndez, Burgos o Cruillas, ni tampoco en sitios aledaños como Abasolo o Jiménez.