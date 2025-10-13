Inicia Poder Judicial limpieza y depuración de expedientes

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. – El Poder Judicial de Tamaulipas ha iniciado una jornada de depuración de expedientes y enfrenta un importante rezago en las salas civiles y penales, informó la presidenta Tania Gisela Contreras López.

«Iniciamos la semana pasada una jornada de limpieza y sobre todo depuración de expedientes», informó.

Dijo que se aplicó como una medida extraordinaria desalojar y reubicar aquellos expedientes que obstaculizaban el trabajo del personal.

Dijo que esta medida fue bien recibida por los trabajadores, quienes dedicaron el fin de semana a esta actividad; «esto generará mejores condiciones de trabajo».

Tras la reforma judicial, recordó Contreras López, se estableció la creación de un órgano de administración y un Tribunal de Disciplina, y en ese sentido, para el cierre del ejercicio fiscal, se está dividiendo al personal del Consejo de la Judicatura entre estos nuevos órganos, sin generar un impacto económico adicional.

La Titular del Poder Judicial destacó que se han incorporado 59 nuevos juzgadores, «yo creo que a este momento en el monitoreo que hemos hecho hay un coordinador laboral, penal y civil. hemos estado en contacto, hasta este momento no hemos tenido ninguna complicación , están laborando con normalidad».

Por lo anterior, refirió, no ha habido necesidad de contratar más personal o diferir audiencias.

En cuanto al rezago, Contreras López reveló que se ha identificado un problema importante en las salas, especialmente en las civiles y una de las penales, donde algunas salas han dejado hasta 130 expedientes sin resolver.

«En salas no diría grave, sí importante, el compromiso de las y los magistrados es abatir el rezago para terminar el mes de diciembre», dijo para concluir.