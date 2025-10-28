INE definirá esta semana a los tres nuevos consejeros del IETAM entre 24 aspirantes

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 28 de octubre.– El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) se prepara para la salida de tres integrantes de su Consejo General, cuyos cargos concluyen el próximo 31 de octubre: las consejeras Déborah González Díaz e Italia Araceli García López, y el consejero Jerónimo Rivera García.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tiene como fecha límite ese mismo día para designar a las dos consejeras y al consejero que sustituirán a los funcionarios salientes, cuyos periodos han llegado a su fin.

Antes de dejar el cargo, los tres consejeros dirigirán un mensaje de despedida al pleno del Consejo General del IETAM, como cierre de su gestión dentro del organismo.

La renovación ocurre en el contexto de una reforma electoral en proceso, en la que se analiza la posible desaparición del Instituto Electoral de Tamaulipas, con la intención de que la organización de los comicios locales quede en manos de la Junta Local del INE.

Para definir a los nuevos integrantes, el INE cuenta con una lista de 24 finalistas, compuesta por 12 mujeres y 12 hombres que aspiran a incorporarse al órgano electoral tamaulipeco.

Entre las mujeres destacan Francisca Cuadros Ortega, Lidia Consuelo Delgado Cortina, Rocío del Carmen Garza Padilla, Miriam Nayeli Morales Barragán, Milagros de Jesús Paz Rodríguez y Ana María Pumarejo Delgado. También figuran María Elena Rodríguez Salazar, Yenia Ruiz Balboa, María Isabel Tovar de la Fuente, Emilia Valero Salinas, Krishna Judith Villado Mejía y Rosa Isela Villarreal Hernández.

En la lista de hombres aparecen Juan de Dios Álvarez Ortiz, Faustino Becerra Tejeda, Luis Gerardo Charles Torres, Vicente Alejandro Espinosa Mora y Juan Manuel Guerrero Jiménez, además de Sergio Adrián Lara, Pedro Lermes Aguirre, José Manuel Alejandro Martínez Castañón, Luis Adrián Mendiola Padilla, Eduardo Takasita Merla y César Andrés Villalobos Rangel.

El Consejo General del INE, desde la Ciudad de México, dará a conocer a más tardar el 31 de octubre los nombres de las tres personas que ocuparán los nuevos cargos en el IETAM.