Al PRI de Tamaulipas no le preocupan las alianzas hacia el 2027

Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria.– El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Bruno Díaz Lara, aseguró que el tricolor enfrentará las elecciones de 2027 preparado para cualquier escenario, ya sea en coalición o de manera independiente.

«El PRI está listo con perfiles competitivos, incluso si debe ir solo”, afirmó.

Díaz Lara explicó que, aunque aún no existe una definición sobre una posible alianza con el PAN u otras fuerzas políticas, el partido trabaja intensamente en su fortalecimiento interno.

Subrayó que la prioridad actual es reconstruir las estructuras municipales y reactivar los comités locales para consolidar una base sólida rumbo a los próximos comicios.

“Estamos formando nuevos liderazgos y reforzando la identidad del partido para recuperar espacios perdidos en el estado”, destacó el dirigente tricolor.

El líder priista recordó que en procesos electorales anteriores las alianzas resultaron útiles, especialmente en municipios donde los partidos, por separado, no eran competitivos.

No obstante, aclaró que cualquier acuerdo futuro deberá surgir de un análisis responsable y basado en el equilibrio político y los resultados medibles en el territorio.

Respecto a una posible coalición con el Partido Acción Nacional (PAN), Lara enfatizó que la decisión no recaerá únicamente en una de las partes. “No será solo el PAN quien decida; nosotros también valoraremos si conviene o no construir una coalición en 2027”, advirtió.