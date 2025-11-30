Impulsan reforma a la Ley Ganadera de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 30 de noviembre.– El diputado Víctor Manuel García Fuentes planteó una reforma a la Ley de Ganadería de Tamaulipas que busca modernizar y certificar los rastros municipales mediante la incorporación de nuevos artículos orientados a elevar la higiene, la inocuidad y el bienestar animal en todo el estado.

El legislador detalló que la propuesta obliga a promover la regionalización de rastros, el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas y la adopción de lineamientos equivalentes al Sistema Tipo Inspección Federal, además de fortalecer la inspección médico-veterinaria y el manejo adecuado de residuos.

La iniciativa también prevé la celebración de convenios para capacitar y certificar al personal, así como para modernizar la infraestructura local con el propósito de impulsar un sistema uniforme y seguro en la cadena cárnica estatal.

Las disposiciones transitorias contemplan que los Ayuntamientos deberán adecuar sus instalaciones e iniciar procesos de regionalización, mientras que la Secretaría de Desarrollo Rural tendrá la responsabilidad de emitir los lineamientos técnicos y operativos que orientarán esta transición.

García Fuentes aclaró que los médicos veterinarios zootecnistas que actualmente laboran en los rastros podrán mantenerse en sus puestos siempre que cumplan con los nuevos criterios de certificación requeridos.

También señaló que los rastros que ya operan bajo el modelo TIF podrán incorporarse de inmediato a las nuevas reglas administrativas, lo que facilitará avanzar en la homologación de estándares.

El diputado afirmó que estas modificaciones permitirán mejorar la calidad de la carne, proteger la salud pública y abrir mercados nacionales e internacionales para los productores tamaulipecos, al tiempo que optimizan el uso de recursos municipales.

“Considero que uno de los principales retos que enfrenta el Estado en materia agropecuaria, es garantizar que los productos de origen animal lleguen a la mesa de las familias con la mayor seguridad sanitaria, calidad e inocuidad posible”, señaló.