Imprudencia en ríos cuesta miles a PC Tamaulipas

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las lluvias recientes han provocado la crecida de ríos en al menos siete municipios de Tamaulipas, lo que llevó a Protección Civil estatal a emitir un llamado urgente a la población para evitar accidentes.

La dependencia advirtió que no habrá operativos especiales de rescate, pues representan un alto costo para el Estado.

El coordinador de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que los ríos han aumentado su caudal en Güemes, Padilla, Soto la Marina, Hidalgo, entre otros.

Aclaró que, aunque no existe riesgo de afectaciones en viviendas, la fuerza de las corrientes puede poner en peligro a visitantes y turistas.

El funcionario subrayó que la prevención depende de la ciudadanía más que de la instalación de operativos especiales.

«Yo creo que es que la gente haga conciencia, más que nada. Más que tener una ambulancia parada o personal ahí, sino hacer conciencia de no introducirse a estas corrientes bajo los influjos del alcohol, dejar de supervisar a los menores, sino hacerlo de la manera más segura”.

González de la Fuente reconoció que los rescates generan un gasto considerable para el Estado.

“Sí, sí genera un costo, pero créeme que la gente va de recreación y la vida de una persona no tiene un costo. Entonces es por eso que hacemos este llamado a toda la población que visite los puntos turísticos que lo haga normalmente de la manera más segura”.

De acuerdo con Protección Civil, la mayoría de los accidentes en ríos tienen como origen la imprudencia de las personas.