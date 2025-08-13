González repara daños tras “Barry”, pero sin cifras claras ni apoyo suficiente de Conagua

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 13 de Agosto 2025.

Las recientes lluvias provocadas por el fenómeno “Barry” dejaron caminos inservibles, puentes dañados y fisuras en represas que llevan años sin ser atendidas. El alcalde del municipio, en entrevista, reconoció que los trabajos de reparación avanzan, pero sin cifras concretas ni presupuesto definido.

“Hay lugares que de plano quedaron inservibles, ya ni bacheando pueden funcionar”, admitió el alcalde de González, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, señalando que se han tenido que reasignar partidas presupuestales para atender la emergencia.

Aunque se trabaja en terracerías, bacheo profundo y re encarpetado, el municipio aún espera el levantamiento oficial de daños por parte de Obras Públicas. Tampoco hay claridad sobre cuánto se ha desviado o reasignado del presupuesto municipal para estas obras.

En cuanto a las represas, el alcalde confirmó que algunas presentan fisuras desde hace cinco o seis años, sin que Conagua haya realizado reparaciones. “Estuvimos en reunión con el ingeniero Jaime Gudiño, y quedamos en un acuerdo… pero aún no hay acciones concretas”, dijo.

La respuesta ha venido, en parte, desde las propias comunidades. El gobierno municipal trabaja en conjunto con pobladores de ejidos y con la comunidad menonita, quienes aportan maquinaria, mano de obra y combustible para acelerar las reparaciones.

“Eso es lo bonito de que confíen en el gobierno… el trabajar en equipo nos va a ayudar a que se repare más rápido”, expresó el alcalde, destacando que la conectividad entre poblaciones es una prioridad, especialmente en temas de salud.

El Estado ha comenzado a intervenir con maquinaria, pero tampoco ha entregado cifras oficiales. Mientras tanto, los caminos siguen siendo un obstáculo para cientos de familias que deben recorrer más de una hora para llegar a la cabecera municipal.