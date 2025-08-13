Diablos le ‘echa’ el ojo a Tamaulipas

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Tras el debut del pelotero tamaulipeco Felipe Hernández Castillo con los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Béisbol, a la edad de 16 años, la novena capitalina ha puesto la mira en otros talentos de la región: Gael Paulin y Emiliano Sánchez.

Después de su destacada participación en la Serie Mundial Internacional del programa de Ligas Pequeñas de Béisbol, ambos jugadores fueron invitados por el equipo capitalino a participar en el campamento que se lleva a cabo en la Academia de Béisbol Alfredo Harp Helú, ubicada en Oaxaca.

En este campamento, los jóvenes victorenses tendrán la oportunidad de convivir y entrenar con algunos de los mejores prospectos del país.

Cabe destacar que figuras como Julio Urías, Isaac Paredes y Roberto Osuna han egresado de esta reconocida academia.