Gobierno de Tamaulipas busca no caer en subejercicio de recursos financieros

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Para evitar caer en el “pecado mortal” del subejercicio de recursos financieros, el Gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya preside esta mañana una reunión con los secretarios integrantes del Gabinete estatal para emplear eficaz y eficientemente los recursos públicos.

A tres meses del cierre del año, el titular del Poder Ejecutivo destacó; “ya saben ellos que tenemos que emplear eficaz y eficientemente los recursos que tenemos en el presente año para ejercer a beneficio de nuestro estado”.

Al llegar esta mañana a Palacio de Gobierno, Villarreal Anaya enfatizó; “y que pues es ‘pecado mortal’ el subejercicio y la reintegración de recursos por no haberlos utilizado en tiempo y forma correctamente en beneficio de los tamaulipecos”.

Previo a presidir la reunión de trabajo con el Gabinete estatal, en entrevista en el patio central de Palacio de Gobierno, el Gobernador del Estado adelantó; “vamos a ver condiciones, a través también del trabajo en conjunto que en este momento les pedí que me presentaran y vamos a reforzar, es para ver los proyectos que se pueden presentar a nivel de la Federación para que sean considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

El propósito, dijo, es que figure Tamaulipas con algunos de los grandes proyectos, y en la medida de lo posible, se les asigne el recurso correspondiente, a fin de que también estamos a tres meses del cierre del año.

Para concluir, Villarreal Anaya mencionó”; “entonces estamos viendo que no sucedan estas condiciones de subejercicios de los presupuestos que se nos asignan, porque si no pues está uno curioso, uno anda gestionando y buscando y ver cómo trae más recursos y se aplican en nuestras entidades, en las diferentes secretarías, para que de repente decir que ´pues me quedó lana y la tuve que regresar’, tenemos que aplicar y que sea eficaz y eficientemente de esa forma”.