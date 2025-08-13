Gerardo Peña se descarta para dirigir el PAN en Tamaulipas: “No sería correcto para la militancia”

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 13 de Agosto 2025

En medio de la renovación interna del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado local Gerardo Peña Flores se descartó como aspirante a la dirigencia estatal, argumentando que su compromiso legislativo requiere tiempo completo. “No sería correcto para la militancia ni para el trabajo legislativo que me corresponde”, afirmó.

Peña, actual coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, aseguró que el proceso de elección será democrático y civilizado, como, según él, ha sido tradición en el partido. “Acción Nacional ha sido por excelencia el partido que lleva a cabo sus procesos internos de manera democrática”, dijo, destacando el compromiso del dirigente nacional Jorge Romero de mantener esa línea.

Aunque aún no hay fecha oficial, se prevé que la renovación se realice en noviembre. Peña reconoció que ya hay nombres en circulación, como el del diputado federal y figuras del grupo Tampico, pero insistió en que los registros formales definirán quiénes competirán.

Sobre posibles divisiones internas, el legislador fue enfático: “No hay temor de fisuras. Estoy seguro de que quienes aspiren lo harán con absoluta civilidad y respeto”.

Sin embargo, su discurso también dejó entrever una tensión no dicha: mientras se habla de democracia interna, no se mencionan mecanismos concretos de participación ni cómo se garantizará la transparencia del proceso. Peña apeló a la historia del PAN, pero evitó entrar en detalles sobre cómo se evitarán prácticas de exclusión o favoritismo.

En un guiño final, el diputado recordó que los programas sociales “son constitucionales y llegaron para quedarse”, una frase que parece buscar empatía ciudadana en tiempos donde la narrativa oficial suele vincularlos exclusivamente con el partido en el poder.