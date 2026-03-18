Gattás evalúa desempeño de colaboradores y anuncia programa emergente de bacheo

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 18 de marzo del 2026

El alcalde Eduardo Gattás Báez informó que se encuentra realizando una evaluación del desempeño de sus colaboradores en el gobierno municipal, proceso que involucra a dos áreas específicas y aunque no adelantó nombres afirmó que en cuestión de quince días dará a conocer los resultados de esta revisión.

Entrevistado en las instalaciones del DIF Victoria, donde acompañó a su esposa Lucy de Gattás en el arranque de la campaña de mastografías que beneficiará a cientos de mujeres, el edil también dio su opinión sobre los recientes cambios en el gabinete estatal.

Dijo que los ajustes en la Secretaría de Salud, en la Seduna y en Comunicación Social realizados por el gobernador Américo Villarreal son para ofrecer mejores resultados a los tamaulipecos.

“Son movimientos que fortalecen al gobierno estatal y nosotros los apoyamos desde el municipio”, expresó Gattás, al subrayar la coordinación permanente con la administración estatal.

Por otra parte, el alcalde adelantó que en breve pondrá en marcha un programa emergente de bacheo y pavimentación, con el objetivo de atender las vialidades secundarias y terciarias de la ciudad a corto, mediano y largo plazo.

Respecto a la prestación de los servicios públicos, informó que el Ayuntamiento adquirirá dos camiones recolectores financiados con el Fondo de Capitalidad «y le agradezco al señor gobernador por seguir apoyando aquí a los victorenses».

La evaluación de sus colaboradores, junto con los nuevos proyectos de infraestructura, forman parte de la estrategia municipal para mejorar la gestión y responder a las demandas ciudadanas.