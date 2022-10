Fuga de agua en la colonia Miguel Alemán

Por Cielo Casique y Grecia Gatica

Si usted va por el 34 Morelos tenga cuidado porque hay muchos charcos de agua y esto no solo ocurre cuando llueve, sino con fugas como la que se encuentra en la colonia Miguel Alemán.

La fuga que se encuentra en las calles de la colonia Miguel Alemán para algunos podrían no darle importancia si no transitan diario por esas zona, pero para los padres de familia y los alumnos de la primaria Jesús Ornelas Zavala que día con día tienen que pasar por ese lugar para llegar a su salón de clase no se les hace Justo que hagan un esfuerzo por que sus niños lleguen limpios y presentables a su institución y que unos pasos antes de llegar se topen con esos charcos y al cruzar se ensucian ya sea accidentalmente o intencionalmente.

Vecinos del lugar solicitan la intervención de las autoridades competentes para que resuelvan este problema.

Los ciudadanos comprenden que las autoridades no pueden solucionar los problemas de la ciudad de la noche a la mañana, pero esperan que los tengan en cuenta para su pronta reparación.