Finanzas del Estado refuerza supervisión a negocios con venta de alcohol; llaman a adelantar revalidaciones

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

El Gobierno de Tamaulipas mantiene una vigilancia estricta sobre los establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas, informó el secretario de Finanzas, Carlos Iram Ramírez, quien detalló que durante las primeras semanas del mes se han realizado 72 visitas de inspección, resultando solo dos negocios sancionados por incumplir la normativa vigente.

El funcionario estatal enfatizó que la Ley de Alcoholes se mantendrá sin modificaciones, por lo que todos los comercios deberán continuar operando bajo los lineamientos actuales. En ese sentido, hizo un llamado a los propietarios para adelantar sus trámites de regularización. “No necesariamente deben esperar los primeros tres meses del año para pagar sus revalidaciones de permisos; pues estos pudieran adelantarse en las respectivas Oficinas Fiscales”, señaló.

Ramírez subrayó que la supervisión continuará de manera permanente con el objetivo de garantizar que la actividad comercial se mantenga dentro de los marcos legales establecidos. “Las visitas a los negocios de este tipo continuarán haciéndose para mantener un orden apegado a la legalidad, que es responsabilidad de esta dependencia a mi cargo”, afirmó.

El titular de Finanzas reiteró la importancia de que todos los establecimientos cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones, pues ello contribuye al orden, la seguridad y el control de la venta de bebidas alcohólicas en el estado.