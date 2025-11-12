Becas SET-SNTE: “Hay complicidad y no hay moral”, denuncia Reyna Campuzano

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

La activista y defensora de derechos laborales Reyna Campuzano denunció públicamente la presunta complicidad entre la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y la Sección 30 del SNTE en el manejo del programa de becas SET-SNTE, señalando que no hay garantías de transparencia ni voluntad real de investigar.

“Lo que nos dijo el secretario de Educación es simple y llanamente demagogia pura. Dijo lo que la audiencia quería escuchar, pero no va a pasar nada”, afirmó en un vídeo que subió a sus redes sociales.

Campuzano cuestionó que las evidencias se entreguen únicamente a la Fiscalía Anticorrupción, cuando los lineamientos marcan que deben ser públicas. Además, expresó serias dudas sobre la honestidad de la Fiscalía, al considerar que “son más de lo mismo”.

“La complicidad va a permanecer hasta el final del sexenio y la van a querer trascender al siguiente. Se van a justificar diciendo que los lineamientos lo permitían, pero no podrán explicar cómo metieron a 500 personas en un centro de trabajo con capacidad para 50”, denunció.

La activista también reveló que en algunos casos, algunos docentes aparecen asignados a centros ejecutivos sin haber trabajado ahí, lo que evidencia una manipulación de registros para beneficiar a un grupo selecto.

“Sí creí que esto podía ser diferente al sexenio anterior. Sí, las becas ya se están entregando pero se pagaron solo a un grupito. No fue un beneficio para la mayoría como debe ser”, lamentó.

Campuzano hizo un llamado a la sociedad y al magisterio a no guardar silencio, y aseguró que seguirá denunciando, pese a las críticas o el miedo que paraliza a otros.

“Yo sí me atrevo. No tengo miedo. Hay gente que se enoja, pero ni siquiera es capaz de hacer algo como lo que yo estoy haciendo. No les interesa, les da miedo, no sé, pero no se atreven a decirlo”, concluyó.

La denuncia de la valiente maestra se suma a las voces que exigen una investigación profunda, pública y sin simulación, para esclarecer el destino de los recursos y garantizar que el programa de becas beneficie realmente a quienes más lo necesitan.