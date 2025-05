Expectativa de una Jornada Electoral Tranquila en Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.-

Con una lista nominal de casi tres millones de electores, dos mil 466 casillas y una gran participación de observadores electorales, en Tamaulipas se espera el próximo domingo primero de junio una jornada electoral tranquila para la renovación del Poder Judicial, tanto a nivel estatal como en la Judicatura federal, destacó el vocal ejecutivo del INE, Sergio Iván Ruiz Castellot.

“Se espera una jornada tranquila, no tenemos ningún tipo de focos rojos, esperemos que haya muy buena afluencia, que sea una jornada muy tranquila, no se esperan contratiempos de ninguna índole”.

Al ser cuestionado sobre la participación ciudadana, dijo: “van a participar más de dos millones 800 mil ciudadanos, casi dos millones 900 mil ciudadanos ya con credencial en la mano en esta jornada electoral”, informó.

En el tema de las casillas electorales, Ruiz Castellot explicó que, por temas presupuestales, no se instaló el mismo número de casillas que en otras jornadas de votación. “En esta ocasión, por temas presupuestales, no se instalan las casillas como habitualmente las conocemos. Ligado a la rescisión presupuestal, el número de personas que va a atender una casilla va a ser no de 150 sino hasta dos mil 250; obviamente esto hace que haya menos casillas adicionales y menos casillas antiguas”.

Sin embargo, en términos generales, dijo que la ciudadanía podrá ubicar su casilla con facilidad ya que no se movieron de lugar en relación al último proceso electoral. “Prácticamente toda la gente podrá encontrar la casilla donde la encontró en la última elección pasada, en la presidencial“, aseveró.

Ruiz Castellot concluyó afirmando que ya están listos para la jornada electoral del próximo domingo primero de junio. Por último, señaló que hasta la mañana de este miércoles ya se han entregado más del 50 por ciento de los paquetes electorales a las presidentas y presidentes de las mesas directivas de casilla.