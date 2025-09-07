Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de septiembre.-El Congreso local pidió realizar en Tamaulipas acciones urgentes o para remediar los efectos del cambio climático, al considerar que afecta el medio ambiente, la economía, el empleo y la seguridad, según dijo la diputada de Morena, Silvia Isabel Chávez Garay.

En ese sentido dijo que promovió una iniciativa de exhorto, que fue aprobada, para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y los 43 Ayuntamientos de Tamaulipas apliquen programas que reduzcan emisiones contaminantes y promuevan energías limpias.

La diputada advirtió que el cambio climático representa uno de los mayores desafíos para la humanidad al afectar la salud, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica.“Tamaulipas es un estado altamente vulnerable por su ubicación costera, su producción agropecuaria y su desarrollo urbano; huracanes, sequías e inundaciones ya son cada vez más frecuentes e intensos”.

Chávez Garay recordó que la Ley General de Cambio Climático, reformada en 2022, obliga a los tres órdenes de gobierno a transitar hacia energías limpias, aumentar la eficiencia energética y reducir emisiones contaminantes.

Subrayó que la ley también ordena a los estados diseñar programas específicos, pero “en nuestro estado todavía falta consolidar políticas locales que reduzcan la dependencia de fuentes fósiles altamente contaminantes”.

La diputada apuntó que la legislación de Tamaulipas carece de disposiciones claras que vinculen a las autoridades con metas medibles de reducción de emisiones y promoción de energías renovables.

“Estoy convencida qué invertir en la transición energética no sólo significa proteger el medio ambiente, sino garantizar un desarrollo económico sostenible y una mejor calidad de vida para las futuras generaciones de tamaulipecos”, concluyó Chávez Garay.