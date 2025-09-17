Exige PAN imparcialidad a nuevos jueces y magistrados de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 17 de septiembre.- El Partido Acción Nacional llamó a los nuevos jueces y magistrados de Tamaulipas a ejercer sus funciones con absoluta independencia, advirtiendo que sus resoluciones estarán bajo observación desde el primer día.

El coordinador de los diputados panistas en el Congreso local, Gerardo Peña Flores, sostuvo que los compromisos de imparcialidad expresados por los próximos impartidores de justicia deberán confirmarse con hechos.

“La Constitución es muy clara y el servidor público, en este caso los funcionarios públicos y más los impartidores de justicia, tiene que respetar desde luego las leyes y normas que rigen el Estado de Derecho mexicano”, declaró.

El legislador de Reynosa insistió en que Acción Nacional exigirá que las decisiones del Poder Judicial se apeguen estrictamente a la Constitución, alejadas de intereses externos o de carácter político.

Peña Flores señaló que el inicio de funciones será la primera prueba para los nuevos jueces y magistrados, pues ahí se evidenciará si cumplen con la promesa de imparcialidad o si ceden a presiones políticas.

Añadió que su partido no tolerará resoluciones que reflejen favoritismo, y recalcó que “la sociedad demanda tribunales confiables, independientes y que garanticen el acceso real a la justicia”.

El legislador apuntó que Acción Nacional mantendrá una postura vigilante, aunque reconoció que, por ahora, otorgan el beneficio de la duda a los nuevos juzgadores.

Finalmente, expresó la expectativa de que en el Poder Judicial de Tamaulipas se deje atrás la injerencia política y se construya un sistema de justicia plenamente imparcial.