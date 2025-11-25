Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 25 de noviembre.– Tamaulipas se ubicó en la posición 16 del país en la medición del valor del trabajo sin salario realizado dentro de los hogares, según un informe presentado este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El estudio determinó que las tareas domésticas y de cuidados representan el 25.6 por ciento del Producto Interno Bruto, una proporción que refleja la magnitud económica de estas actividades cotidianas.

De acuerdo con el INEGI, el cálculo parte del tiempo dedicado por las personas a labores del hogar y de cuidado, asignando un valor equivalente al salario mínimo. Con esta metodología, estados como Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca e Hidalgo encabezan la lista de aportación nacional.

El organismo señaló que el objetivo de la medición es visibilizar el trabajo no remunerado que sostiene la vida diaria y que recae mayoritariamente en mujeres, al tratarse de actividades indispensables para el funcionamiento de los hogares.

En el caso de Tamaulipas, el instituto detalló que las labores más comunes son la preparación de alimentos, limpieza, cuidado de la ropa, compras, atención a menores y asistencia a personas mayores.

El documento concluye que la estimación permite dimensionar el valor económico de estas tareas y calcular cuánto costaría sustituirlas mediante servicios externos.