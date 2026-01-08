Escasez extrema de agua compromete obligaciones internacionales y producción agrícola en Tamaulipas

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las condiciones climáticas severas que se han prolongado en el norte de Tamaulipas han colocado a la región en un escenario crítico en materia hídrica, con niveles de almacenamiento que resultan insuficientes para responder a los compromisos binacionales establecidos desde hace décadas. Actualmente, los embalses estratégicos apenas concentran alrededor de 210 millones de metros cúbicos, una cantidad muy por debajo de lo requerido para cumplir con el acuerdo de aguas firmado en 1944 con Estados Unidos.

Así lo expuso el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, quien explicó que las presas Falcón y La Amistad, principales fuentes para las entregas internacionales, registran un volumen que dista considerablemente del compromiso quinquenal de más de dos mil millones de metros cúbicos, equivalente a poco más de 430 millones anuales.

El funcionario advirtió que Tamaulipas enfrenta una situación sin precedentes, al señalar que “la falta prolongada de lluvias ha generado un desequilibrio severo, ya que los afluentes del río Bravo prácticamente dejaron de aportar escurrimientos”.

Entre estos cuerpos de agua mencionó a los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y el arroyo Las Vacas, los cuales presentan condiciones críticas.

Este panorama impacta de manera directa a los Distritos de Riego 025 y 050 (Acuña–Falcón), así como a las unidades cuarta y quinta del Distrito 026, que dependen de estas reservas para el abasto urbano y las actividades agrícolas. Como consecuencia, se anticipa una disminución en las superficies de siembra de cultivos básicos y, con ello, una caída en la producción del campo.

Quiroga Álvarez reconoció que existe una exigencia constante por parte del gobierno estadounidense; sin embargo, subrayó que el país ha cumplido en la medida de lo posible. “El recurso no se puede crear donde no existe; se administra lo disponible para reducir el faltante acumulado del periodo”, expresó.

Finalmente, dio a conocer que, pese al contexto adverso, se impulsan medidas de largo alcance para mejorar el aprovechamiento del agua. Destacó que el Gobierno Federal destina más de siete mil millones de pesos a la modernización y rehabilitación de los distritos de riego, con el objetivo de disminuir fugas, optimizar el uso del líquido y fortalecer la producción agropecuaria en el estado.