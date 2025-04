Es grave la amenaza de sequía en el norte de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

La amenaza de sequía para la zona norte de Tamaulipas es grave, por lo que el Estado debe defender cada gota de agua que le corresponda del río Bravo, aseguró Raúl Quiroga Álvarez, Secretario de Recursos Hidráulicos.

El funcionario mencionó «yo creo que deberíamos, y lo propongo de la manera más respetuosa, que pudiéramos generar un punto de acuerdo del Congreso para defender el derecho al agua del río Bravo que tenemos los tamaulipecos».

Quiroga Alvarez dijo que el Estado de Chihuahua «lo ha hecho en repetidas ocasiones defendiendo lo que ellos sienten que es su derecho, y nosotros no vamos a pelear nunca gota de agua que no nos pertenezca».

El secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas dijo que el Estado ha sido respetuoso de los acuerdos oficiales sobre el agua del río Bravo.

«Los tamaulipecos somos absolutamente respetuosos del tratado y queremos que este se cumpla en todo lo que vale, porque es la garantía de que vamos a poder transitar con un mejor futuro en el tema de disponibilidad de agua».

El funcionario enfatizó la importancia de resolver la problemática de distribución del agua en la frontera norte del Estado

«Estamos viendo una mala administración del agua en la cuenca del Río Bravo, hay una mala administración no de los Estados sino de la Comisión Nacional del Agua y no de la de ahorita sino la desde hace 30 años que no importó mucho el tema hidráulico».

Quiroga Alvarez señaló que se ha generado una visión comercial sobre el uso del agua, dando demasiadas confesiones y provocando una sobreexplotación de la cuenca, situación que, dijo, se debe corregir.