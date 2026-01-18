Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 18 de enero.– El Gobierno de Tamaulipas anunció el inicio de una nueva fase de vigilancia contra operadores de plataformas digitales como Uber y Didi que continúan prestando el servicio sin cumplir con la normatividad estatal, con medidas que incluyen multas, inmovilización de unidades y traslado a corralón.

El subsecretario de Transporte, Armando Núñez Montelongo, afirmó que la estrategia busca poner orden y garantizar seguridad y legalidad en el servicio, y sostuvo que la respuesta del gremio ha sido mayoritariamente positiva tras los plazos otorgados.

De un padrón estimado de mil 200 conductores activos en la entidad, detalló que mil 050 ya completaron su registro y cuentan con tarjetón vigente, lo que representa la mayoría de quienes operan actualmente.

“Esta acción no es de recaudación; es regulación. Se dieron plazos amplios y la gran mayoría cumplió”, recalcó el funcionario al justificar el endurecimiento de las medidas.

Núñez Montelongo informó que los próximos operativos se concentrarán en la zona conurbada del sur del estado y advirtió que no habrá avisos previos para evitar simulaciones. “Los operativos son sorpresa; no notificamos hora ni lugar”, dijo.

Hasta el momento, las unidades detectadas sin documentos en regla únicamente han sido inmovilizadas, sin aplicación de sanciones económicas, y los propietarios sólo han cubierto los costos para liberar el vehículo.