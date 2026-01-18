Encabeza Tamaulipas alza salarial formal en el país

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 18 de enero.- Los trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas cerraron 2025 con el mayor incremento en salario promedio diario a nivel nacional, al alcanzar los 659.13 pesos, de acuerdo con cifras oficiales del IMSS y de la Secretaría del Trabajo.

El aumento representó un crecimiento anual de 9.25 por ciento respecto a 2024, desempeño que colocó a la entidad por encima de estados con alta actividad industrial y exportadora, principalmente en la franja fronteriza.

En el comparativo nacional, Tamaulipas superó a Baja California, que reportó un incremento de 9.21 por ciento, y a Tlaxcala, que se ubicó en el tercer sitio con un alza de 9.12 por ciento, según los mismos registros oficiales.

El comportamiento estatal contrastó con el promedio nacional, donde el salario asegurado pasó de 582.08 pesos diarios en 2024 a 624.77 pesos en 2025, lo que equivale a un crecimiento de 7.3 por ciento.

Este ritmo nacional fue menor al observado el año previo, cuando el incremento salarial promedio del país alcanzó 9.6 por ciento, lo que refleja una desaceleración general frente al dinamismo mostrado por algunas entidades.

La disparidad regional volvió a ser un rasgo distintivo al cierre del año, con los estados del norte concentrando los mayores aumentos, mientras otras entidades avanzaron de manera más limitada.

Casos como Campeche evidenciaron un crecimiento marginal de apenas 0.1 por ciento, en tanto Tabasco reportó un aumento de 3.6 por ciento e Hidalgo cerró el año con un avance de 5.7 por ciento.

Los datos confirman que el mercado laboral formal en Tamaulipas mostró un desempeño salarial destacado en 2025, ampliando la brecha con el promedio nacional y consolidando su posición entre las entidades con mayor crecimiento en ingresos formales.