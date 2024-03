En valores, honestidad y principios no tengo competencia: Luis Torre

Por José Gregorio Aguilar

Este miércoles, el Abogado Luis Torres Aliyan presentó su registro como candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Victoria.

Acompañado por cientos de militantes y simpatizantes que agitaban banderines color naranja, el ex primer síndico del Ayuntamiento de Victoria caminó de la plaza del 8 Hidalgo a las instalaciones del IETAM en el 13 Morelos.

Junto a él, la actual regidora naranja, Mayra Benavides también solicitó su registro como candidata a la diputación local de Victoria.

En entrevista previa, Luis Torres Aliyan afirmó que Victoria merece un buen gobierno, «y estamos por construir un nuevo rumbo. Son miles de victorenses que están deseosos de que en Victoria haya un buen Gobierno».

Al cuestionarle como se siente de enfrentarse electoralmente al candidato del PAN-PRI Oscar Almaraz Smer y a un alcalde en funciones que busca su reelección, respondió:

«Lo que les puedo decir es que en valores, honestidad y principios no tengo competencia. No tengo rival tratándose de compromisos contra la corrupción y está claro en los hechos lo he demostrado y la gente lo sabe.Tengo las manos absolutamente limpias «.

Es importante recordar que a partir de mañana jueves 21 de Marzo el IETAM inicia el periodo de revisión de la documentación y observaciones para que sean subsanadas y se determine la procedencia o improcedencia de la solicitud de registro a más tardar el 14 de Abril.