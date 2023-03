En la Técnica 1 Álvaro Obregón no se protege ni se tolera a agresores o acosadores sexuales

Por José Gregorio Aguilar

El director de la Secundaria Técnica 1 Álvaro Obregón, Enrique Mendoza Martínez, afirmó que actualmente ninguna alumna ha presentado alguna denuncia en contra de maestros o jovencitos por acoso sexual.

Aseguró que las puertas de la Dirección están abiertas para todas las niñas que pudieran ser víctimas de ese comportamiento anormal, sin embargo, reiteró que ninguna de ellas lo ha externado ante los directivos.

Enrique Mendoza admitió que en el pasado, hace algunos años, se presentaron tres o cuatro presuntos casos de jovencitas que afirmaron ser víctimas de acoso sexual por parte de maestros; ya ninguno trabaja en esta institución según afirmó.

Lo que procedió fue llamar a los papás para informarles de la situación y para que ellos procedieran con las denuncias ante las instancias correspondientes; mientras tanto la dirección puso esos casos a consideración de la Secretaría de Educación.

“Las hemos escuchado y atendido, que hacemos, llamar a los padres inmediatamente mencionarles la situación y que ellos procedan con las denuncias o demandas que se requieran, es así como hemos estado trabajando”

El directivo también informó que hubo dos casos en que los padres de familia acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado; en este caso se trató de un alumno que acosaba a las jovencitas

“Soy el primero en preocuparse por cualquier tipo de acoso o de esa situación definitivamente es algo serio y es algo que nosotros lo hemos puesto en el papel nomas demos vuelta a la tortilla no nos gustaría que fueran nuestras hijas claro que tenemos que actuar inmediatamente no podemos permitir, reunión tras reunión es el tema, no tengan ninguna situación con los alumnos, las niñas son muy afectivas pero siempre hemos pedido que marquen esa raya”.

Subrayó que en todas las reuniones con el personal docente se hace énfasis en este tema y se pide a los maestros ser muy cuidadosos en el trato que tengan con los estudiantes aún y cuando hay alumnas que son muy afectivas.

Es importante mencionar que por redes sociales circuló una convocatoria presuntamente de un grupo de alumnas de esta secundaria para manifestarse a las 10 am, durante el receso, en contra de los directivos del plantel a quienes acusan de no escucharlas y silenciarlas en sus denuncias contra maestros acosadores, sin embargo no hubo tal manifestación, y el director negó que las alumnas hayan sido reprimidas.

En este sentido, exhortó a las niñas que en este momento se sientan víctimas de ese problema, a que denuncien a sus victimarios para, si es el caso, turnar a la Fiscalía, a quien se tenga que turnar.