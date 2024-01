Federica Quijano acusa de acoso sexual a famoso cantante mexicano

La cantante, conductora y actriz Federica Quijano ha acusado al famoso cantante y productor mexicano Claudio Yarto de haberla acosado sexual al principio de su carrera en los años noventa.

«Sé me ocurrió hacer un grupo [musical]», relató Quijano en una entrevista con Paty Chapoy en YouTube. «En ese entonces, estaba Claudio Yarto de Caló buscando artistas para hacer grupos; entonces, llegamos con Caló, tuvimos un desencuentro no muy padre [bonito]».

Quijano dijo que el incidente sucedió en un estudio. «Llegamos a su estudio y se nos quedó viendo. Él, obviamente, estaba hasta arriba del éxito y de todo, y entonces, él llegó y se nos quedaba viendo. Nos dice: ‘A ver ¿quién de acá es mayor de edad?’. Le digo ‘yo, soy mayor de edad’. ‘Ah, entonces, tú ya me las puedes dar [tener sexo]. Entonces, vente para acá'».

La cantante y sus compañeros del grupo Kabah se asombraron con la propuesta y huyeron de inmediato. «Todos los Kabah me voltearon a ver como ‘¡¿qué!?’. Dijimos ‘no, con permiso, vámonos’. Y nos salimos corriendo», explicó.

Si bien dice que Claudio Yarto se ha disculpado por su proceder, Quijano considera que no ha sido suficiente para borrar lo ocurrido en aquella primera entrevista profesional. «Me ha pedido perdón mil veces, pero bueno, evidentemente, te marcan muchas cosas», advirtió.

Quijano señaló que esa difícil experiencia no le hizo perder su pasión por la música. «Siempre la música ha sido para mí una liberación, la que me dio a mi familia, que es Kabah, que me dio muchísimas cosas que evitaron que me volviera loca», concluyó.