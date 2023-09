El voto del campo hará la diferencia en el 2024: CNC

Por José Gregorio Aguilar

La dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Leticia Barrera Maldonado afirmó aquí que el voto de los campesinos de todo el país marcará la diferencia en las elecciones del 2024.

Por lo que exhortó a todos los mexicanos a defender y rescatar del olvido al campo toda vez que en 5 años Morena prácticamente lo ha abandonado.

«Yo hago un exhorto desde estas tierras tamaulipecas que analicemos muy bien que el voto de la gente del campo va a marcar la diferencia en el 2024 y que está en nuestras manos en una actividad democrática nuevamente defender al campo y que no vamos a poder caminar sino vamos acompañados del presupuesto federal enfocado también a la productividad de nuestro país. Necesitamos ser un campo rentable».

Entrevistada en su visita a ciudad Victoria, Leticia Barrera responsabilizó a Morena y sus aliados de escatimar recursos al campo, de no atender todas las problemáticas que afectan al sector; es un escenario adverso que continuará el próximo año porque en el presupuesto que se propone no se advierte ningún incremento.

«La organización siempre ha reconocido cuando se han hecho políticas públicas a favor de nuestros hermanos campesinos sin importar el color del partido nosotros somos de una afiliación política pertenecemos al Revolucionario Institucional somos grandes aliados desde hace más de 85 años y hoy tenemos una oportunidad la gente del campo; ya vimos en estos cinco años que con Morena no nos fue nada bien y no nos va a ir bien porque en el presupuesto del 2023 viene igual, no atienden ninguna problemática de la que está aquejando al campo mexicano «.

La líder nacional de la CNC aseguró que «los mexicanos somos muy críticos y cuando no nos dan buenos resultados lo hemos demostrado mediante el voto la inconformidad. Ninguno de los sectores de todo el país ha sido atendido, salud, educación, el campo a todos nos han tratado de la misma manera».

Por lo que sentenció » y cuando no nos gusta algo a los mexicanos lo cambiamos y creo que hoy va a ser la gran oportunidad sobre todo la gente del campo que vivimos diario está problemática poder generar el cambio con su voto.