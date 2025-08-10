Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.-La organización cañera de la Confederación Nacional Campesina (CNC) alertó sobre la presencia del hongo Fusarium en plantaciones de caña de azúcar en el sureste de México, que aunque hasta el momento no se han registrado casos en Tamaulipas. Aun así, se organizó una jornada de capacitación para prevenir su posible llegada a la región.

Eusebio Zamarripa Maldonado, asesor técnico de la organización, explicó que esta enfermedad afecta directamente el rendimiento del cultivo, con una reducción superior al 70 por ciento, lo que representa un impacto económico considerable para los productores.

Los cañeros del área de abasto del ingenio del Mante fueron instruidos sobre las señales de alerta, los efectos del hongo en la planta y las medidas necesarias para detectar a tiempo el padecimiento antes de que se propague.

La capacitación se llevó a cabo como parte de las acciones preventivas para mitigar los riesgos sanitarios en los cultivos y proteger una actividad que representa una fuente importante de ingresos para la región.

El asesor técnico indicó que aunque los focos de la enfermedad están, por ahora, en otras zonas del país, no se descarta su expansión hacia otras entidades si no se aplican medidas fitosanitarias eficaces.

La CNC llamó a los productores a mantenerse vigilantes y a reportar cualquier anomalía en los cultivos, con el fin de actuar con rapidez ante una posible presencia del hongo.

Productores de caña reconocieron la importancia de contar con información técnica precisa y actualizada, sobre todo ante enfermedades emergentes que amenazan el ciclo productivo y la rentabilidad de la actividad cañera.