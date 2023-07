El tandeo solo ha servido para empeorar el desabasto y derrochar más agua: PROAGUA

Por José Gregorio Aguilar

El famoso tandeo solo ha contribuido a empeorar el desabasto en los hogares victorenses y ha originado más derroche de agua, opinó el presidente de la asociación civil PROAGUA, Ubaldo Martínez.

Para empezar, el activista cuestionó el hecho de que el Municipio reduzca la disposición del agua a los usuarios en sus casas mientras que mantiene las compuertas de la Presa Vicente Guerrero abiertas y no repara las múltiples fugas que hay por toda la ciudad.

“Ellos se dan el lujo de desperdiciarla y a la población nos la recortan, nos la limitan. Porque no cumplen ellos, porque no cierran compuertas y cierren fugas, que necesitan que la población se les eche encima”.

Pero además, en la práctica, el tandeo no se cumple y presenta muchas fallas; a la gente se le dice que de tal hora a tal hora tendrá agua y resulta que le llega fuera del horario que se le dijo, con poca presión y solo por un rato.

“Además de que no cumplen lo ofrecido, el tandeo vino a desorganizar y a empeorar más la situación”.

Explicó que en muchos casos, la gente ya no vuelve a tener agua hasta después de tres días o más, de manera que reiteró que el tandeo no ha servido para nada y lo que se necesita hacer un replanteamiento de esta estrategia porque son más las viviendas que están con esta problemática.

“Porque no trabajar con la sociedad para que consuma menos y nos hagamos mas sensibles y más responsables, porque nos obligan a estar sin agua, hay gente enferma, ancianos, sin recurso como para tener almacenamiento de agua y muchas veces almacenan agua de más”.

Opinó que se necesita gente inteligente y capaz de diseñar políticas públicas de bienestar para la población porque lo que hecho el gobierno de Lalo Gattás es mantener a la gente preocupada y estresada por la falta del recurso en sus casas. Hay casos en que el agua solo llega por las noches y es cuando la gente se tiene que desvelar para juntar, aunque al día siguiente anden con sueño y desganados.

“Acuérdate que la vida de la gente está determinada por sus trabajos y el tandeo viene a desbaratarles la vida porque muchas veces tienen que estar de madrugada sacando agua y no duermen y no rinden en sus trabajos eso es conflictuar a las personas de mas, vivimos en una sociedad estresada y con esto mas. Se busca el bienestar y con esto que hacemos esto no es una política de bienestar porque no buscan otra forma de solucionar el problema no con mas tandear van a multiplicar el agua , porque la gente la almacena y la consume y a veces la desperdicia porque almacena de más”.