«El INE, sirve para dos cosas, para nada y pa’pura fregada»: Rogelio Sánchez H.

Por: Alberto de la Fuente Moreno

CD. VICTORIA, TAM.-

El activista político y líder de opinión, Rogelio Sánchez Hinojosa, mejor conocido en el mundo político y social de nuestra capital, como «El Roger», se unió al descontento social en contra del Instituto Nacional Electoral, al descalificar varias de sus actividades que frenan la democracia en nuestro país.

Como muchos ya se saben el mencionado ciudadano fue candidato independiente a la alcaldía capitalina, en donde afirma que le pusieron muchos obstáculos, como son una serie de requisitos por lo que muchos se desisten y con esta actitud frenan la democracia y la participación ciudadana.

Con esta declaración a varios medios le da la razón al presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, quien se enfrasca en una lucha con sus opositores para realizar cambios importantes y que así sea más eficiente y confiable la democracia en nuestro país.

Recuerda con tristeza que cuando participó como aspirante a una candidatura, sintió que sus derechos fueron violentados, pues «cuando no tienes un partido que te respalde, el INE, juega con sus aspirantes independientes, al pedir una serie de requisitos que hace que te desanimes y desistas y es ahí donde el Instituto violenta al ciudadano», afirmó.

Por lo que propone, si realmente quieren fomentar la democracia es muy sencillo, ya que hay un espacio en la boleta electoral que dice que si usted desea votar por un candidato que no esté registrado por ningún partido o independiente anote su nombre en el espacio en blanco, por lo que es bueno y saludable fomentar esta cultura y así se estaría dando un paso importante para democratizar el país.

El espacio ahí esta, y detalló que el INE no lo promueve porque es más lucrativo pedir una serie de requisitos, que muchos se exponen a no cumplir y luego vienen las amonestaciones, «entonces de que se trata Sr. INE, yo siento que deben ser muy claros y muy específicos porque están haciendo que las cuestiones democráticas de nuestro país se prostituyan, cuando debe de ser una fiesta cívica», explicó, para que lo sepan ciudadanos y el propio Instituto.

Referente a la pasada marcha para defender al INE en días pasado declaró: «muchas personas no fueron a esa reunión, porque una cosa es estar dentro de la barrera, que estar afuera, y unos fueron en forma ingenua o manipulados, porque en el Instituto has de cuenta que son unos Poncio Pilatos para todo se lavan las manos y no debe ser así, ellos no son mas que unos servidores públicos, que se les paga con dinero del pueblo», dijo en tono molesto.

Sobre si esta de acuerdo en que se reforme el INE, sentenció: «Yo te voy a decir porque lo vivi en carne propia, si se siguen haciendo asi las cosas como están ocurriendo, para que sirve, no sirve mas que para dos cosa, para nada y pa’pura fregada, porque, no tanto que desaparezca a mi criterio muy personal, si se necesitan nuevas reglas y purgar a todos los funcionarios actuales del INE», explicó con detalles.

Agregó ya para terminar, que cuando anduvo de aspirante, no se respetaron sus derechos, fue agredido, fue abucheado, por lo que siente que no se respeta ni la constitución, porque esta dice que todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado y ese derecho no lo cuida el INE, ni los gobiernos, concluyó.