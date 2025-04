Disminuyen las repatriaciones de migrantes por Tamaulipas en un 50%

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Este año las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos por la frontera han disminuido en un 50 por ciento, a pesar de las amenazas del gobierno estadounidense, afirmó Juan José Rodríguez Alvarado, director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM).

Resaltó que comparando con los primeros meses de gobierno del ex presidente Joe Biden, ahora la situación no es tan complicada ya que durante febrero se dieron 3 mil repatriaciones en el Estado, una cifra menor en comparación con las más de 6 mil registradas en el mismo mes de años anteriores.

En la entrevista indicó que se está observando “una baja considerable, un comportamiento que se refleja no solo en nuestro estado, sino también a nivel de nuestro país, y esto contradice la percepción de un endurecimiento de las políticas migratorias”

Sobre el programa de autodeportación anunciado recientemente por el gobierno estadounidense, Rodríguez Alvarado indicó que aún no ha sido implementada ni ha despertado interés entre los migrantes tamaulipecos.

“Nosotros lo que hemos percibido es preocupación, no una intención real de sumarse a este esquema porque los retornos voluntarios que hemos observado son mínimos”, señaló.

El funcionario estatal dijo que el país está preparado para continuar con el apoyo a los migrantes repatriados a través del programa México te abraza.

Subrayó que «e estamos atentos a cualquier cambio en la política migratoria de Estados Unidos. Una vez que el programa de auto-deportación entre en vigor, haremos un análisis más profundo para orientar adecuadamente a nuestros connacionales».