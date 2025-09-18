Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Cd. Victoria, Tamaulipas. – La presidenta de las Comisiones Anticorrupción y de Gobernación, Magaly Deandar, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión exhaustiva de las cuentas públicas correspondientes a la administración del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La diputada local, integrante de la Legislatura 66, confirmó que pidió la apertura de auditorías sobre los recursos federales ejercidos durante los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, derivado a que han detectado diversas irregularidades financieras, administrativas y presupuestales que ameritan una investigación a profundidad.

“El objetivo es garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, así como fincar las responsabilidades administrativas, civiles o penales que en derecho correspondan”, se lee en el oficio dirigido al auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo.

La diputada destacó que la solicitud busca salvaguardar el interés público y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones, por lo que pidió a la ASF girar instrucciones para iniciar las diligencias correspondientes y, en su caso, determinar las sanciones aplicables.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la legisladora subrayó que el pueblo de Tamaulipas demanda justicia y rendición de cuentas:

“Los tamaulipecos exigimos que se audite cada peso y centavo de la administración saqueadora de Cabeza de Vaca. En Tamaulipas no puede haber espacio para la impunidad: los recursos deben usarse con transparencia y en beneficio del pueblo. La corrupción del pasado tiene que investigarse, sancionarse y castigarse. Esa es mi exigencia y siempre será mi compromiso. Los tamaulipecos merecemos justicia y cuentas claras”.

La solicitud formal marca un nuevo capítulo en las exigencias de fiscalización al sexenio de García Cabeza de Vaca, sobre quien pesan diversas acusaciones de presunto desvío de recursos y corrupción durante su mandato